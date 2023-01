Bailarino Marcelino Sambé é o novo embaixador do calçado português

Estrela incontornável do bailado nacional e internacional, Marcelino Sambé é agora também o embaixador do calçado made in Portugal fora de portas. A Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (Apiccaps), presidida pelo designer Luís Onofre, convidou o bailarino principal da Royal Ballet House, de Londres, para levar e consolidar esta indústria portuguesa para fora de portas.

Recorde-se que o setor exporta atualmente cerca de 2011 milhões de euros, como sublinha o comunicado enviado às redações. Entre as justificações para a escolha deste novo rosto, a associação Apiccaps, que em vésperas de Natal foi alvo de contestações pelos baixos salários praticados na indústria, está a intenção de dar “corpo e movimento a uma indústria que ano após ano se reinventa”.

“Há 15 anos que a indústria do calçado celebra as artes e a cultura nacional, caminhando a seu lado em direção ao futuro. Nesse período, as exportações portuguesas de calçado aumentaram 67% e ascendem agora a 2011 milhões de euros (estimativa APICCAPS) e mais de 80 milhões de pares de sapatos produzidos”, refere a mesma nota enviada às redações.

Marcelino Sambé, tem 28 anos e é bailarino principal num dos mais exigentes palcos do mundo, a Royal Ballet House, em Londres.