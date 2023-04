Baile de finalistas. Seis erros a evitar ao escolher um vestido

É um dos momentos-chave para muitas adolescentes e jovens adultas: o baile de finalistas. E com a data a aproximar-se, com as celebrações usualmente marcadas entre maio e junho, é tempo de começar a organizar-se para que tudo corra como deseja.

Estar bem na sua própria pele é essencial para que um momento como este corra da melhor forma. Sem este detalhe cumprido, será difícil encontrar o vestido ou sapatos certos. É também importante perceber que esta é uma ocasião em que, mais importante que os olhares dos outros, a maneira como se vê é decisiva.

Posto isto, é tempo de por mãos à obra e olhar para os detalhes práticos do vestido, sapatos e acessórios para que este “até já” corra da melhor forma.

Veja, assim, alguns erros a evitar:

Testar pouco e ter ideias já absolutamente fechadas: Prove as peças que quiser, mesmo que possam estar fora do orçamento. Nada a impede de ver o que gosta, como lhe fica e procurar depois soluções mais adaptadas à carteira. Já agora, não se amarre à ideia de um determinado tamanho. Teste o que lhe fique bem. Lembre-se que encomendar online é sempre uma solução, mas o modelo idealizado pode depois não corresponder à realidade e já não haver tempo para trocas. Se não quer arriscar, talvez uma caminhada pelas lojas seja uma medida mais adaptada ao momento.

Não ajustar, adaptar e arriscar: Se comprou uma peça, não tenha receio de fazer ajustes, alterações ou aplicar acessórios. Nada a impede de criar ou de ousar.

Estar desconfortável: Certifique-se que escolhe uma roupa que não aperte de mais, que não deixe ver o que não quer mostrar, sapatos que não a magoem

Roupas íntimas erradas: Pormenor muitas vezes esquecido, é mais essencial do que imagina. Se comprar uma peça ou mandar fazer por medida, use o mesmo soutien que vai depois levar à festa. Caso contrário, terá a roupa ajustada, mas não com o soutien respetivo. Na eventualidade de a peça não requerer lingerie, então prove os vestidos sem ela.els/

Sapatos incorretos: Fazer-se acompanhar deles na hora da compra ou das provas do vestido é imprescindível, sobretudo por causa da bainha

Escolher demasiadas pessoas: Não, não falamos do baile, ainda! Falamos do momento da compra. Demasiadas opiniões podem não trazer a escolha acertada, leve consigo quem confia.