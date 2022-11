Baixar a tensão arterial com mindfulness é possível, afirma estudo

E se o treino de mindfulness reduzir a tensão arterial por meses, acredita?

Um grupo de especialistas da American Heart Association não tem dúvidas e tem e tem a resposta. A equipa descobriu que oito semanas deste treino de ‘atenção plena’ podem fazer maravilhas pela tensão. De notar que o treino foca no controlo de atenção, meditação, autoconsciência e controlo emocional, através de sessões semanais em grupo e exercícios diários.

A experiência foi partilhada nas Sessões Científicas da American Heart Association 2022 e num programa personalizado de atenção plena que ensina as pessoas a ter uma relação mais saudável com a sua dieta, atividade física, álcool e stress e que ajuda a reduzir a pressão arterial por seis meses.

Durante o estudo, os cientistas compararam pacientes com cuidados habituais com os que fizeram o programa de oito semanas baseado em mindfulness.

Vale a pena realçar que os investigadores personalizaram o programa para pessoas com hipertensão. No estudo participaram mais de 200 adultos, todos com tensão alta, e quase seis em dez eram mulheres com idade média de 59 anos.

O grupo fez um treino de oito sessões semanais de duas horas e meia em grupo e um retiro de sete horas e meia num dia. Tiveram ainda 45 minutos de treino mindfulness em casa por seis dias.

Os resultados da experiências mostram que o grupo conseguiu baixar a tensão arterial sistólica (valor mais alto que aparece durante uma medição e que está ligada ao movimento de contração do coração) em média de 5.9 mm Hg. Já os que usaram cuidados habituais aprimorados viram a tensão arterial baixar apenas 1.4 mm Hg. No entanto, nenhum dos grupos baixou a tensão arterial diastólica (o valor mais baixo e está ligada ao relaxamento do coração). É importante vincar que o grupo também foi menos sedentário durante os seis meses.