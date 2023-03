‘Balayage’ já tem sucessora. ‘Indian sun’ é a técnica de coloração da moda

Apesar de não ser muito conhecido, o método Indian Sun começa com uma descoloração personalizada que não danifica os cabelos e requer muito pouca manutenção.

“Há muitas celebridades que estão a deixar a técnica de balayage e a mudar para uma fórmula que não agride tanto o cabelo. O segredo é que permite que o cabelo natural respire, sendo que a parte tingida reduz apenas alguns tons da cor natural, portanto o clareamento não é prejudicial. Olivia Palermo, Margot Robbie ou Jessica Biel são algumas das celebridades que optaram por este estilo para ganhar naturalidade”, explicam os especialistas da Franck Provost à edição espanhola da revista Glamour, que garantem tratar-se de um método que enche os cabelos “de luz e brilho”.

E se em 2021, a balayage tomava de assalto o espaço das madeixas californianas, agora é a técnica indian sun que quer reclamar esse poder e influência.

Com o recurso a esta técnica de coloração, os especialistas criam oito pontos de luz próximos aos limites do rosto, fazendo-o parecer mais claro e os cabelos mais brilhantes, a fim de imitarem os reflexos que o sol imprime nos cabelos. “Usa-se a técnica de pincel à mão livre, escolhendo profissionalmente os pontos da cabeça onde essas madeixas devem ficar”, explicam os especialistas à referida publicação e prosseguem: “Adota-se um tom semelhante ao original, de modo a que o resultado seja mais natural do que o que conhecemos até agora com balayage”. “Por ser uma técnica subtil, não deixa marcas, portanto o acabamento final não é artificial. Como a redução do tom é aplicada em apenas oito pontos do cabelo, o resto do cabelo fica natural e livre de qualquer químico, deixando-o respirar para melhorar o aspeto”, sublinham.

Numa nota final sobre a manutenção, deixam claro que não é excessiva. “Como são manchas de oxidação localizadas, basta manterem-se hidratadas e usar produtos que respeitem a cor e o brilho da coloração“, aconselham, referindo eventuais idas ao cabeleireiro acada dois ou três meses, em média, para retocar o visual.