Balenciaga. Designer pede desculpa por publicidade vista como BDSM com crianças

Os anúncios, publicados no final do ano passado, apresentavam crianças que seguravam malas em forma de ursinhos de peluche, mas com tachas e arneses, e cercadas por itens para adultos, incluindo taças de vinho.

A operação de marketing gerou condenação de todos os quadrantes: do online a celebridades como Kim Kardashian.

Na primeira entrevista publicada desde a polémica, Demna garantiu que nunca houve intenção de fazer referência a abusos de menores. “Já vi muitos dramas na minha vida, mas este foi particularmente difícil… um erro para aprender”, afirmou na entrevista publicada na quinta-feira, 9 de fevereiro. “Percebo que meu trabalho tem sido visto como provocador, mas essa situação específica nunca faria parte da minha, sabe, natureza provocadora”, acrescentou.

Demna explicou que os ursos eram uma referência ao punk, não ao BDSM. Não deu, porém, argumentos para o uso de adereços como a sentença do Supremo Tribunal norte-americano sobre pornografia infantil.

O designer revelou que o episódio deixou marcas na sua linha criativa.”Vou ter de questionar tudo agora. Mudou realmente a minha forma de trabalhar, que antes era mais instintiva”, confessou, adiantando que os sinais vão ser evidentes em breve. O próximo desfile, na Semana de Moda de Paris no próximo mês, será um evento despojado, focado apenas nas roupas.”Decidi voltar às minhas raízes na moda, bem como às raízes da Balenciaga, que está a fazer roupas de qualidade – e não imagens ou buzz”, concluiu.

AFP