Balenciaga pôs peluches com roupa ‘sadomaso’ nas mãos de crianças. Marca pede desculpa

A nova campanha da Balenciaga mostrava crianças a segurar ursinhos de peluche vestidos com equipamentos que usualmente são evocados e usados em contextos fetichistas e sadomasoquistas, causando a imediata polémica.

Balenciaga is dressing teddy bears up in bondage gear for kids while also displaying documents about child porn in their ads #Balenciaga #rethinktheimage pic.twitter.com/xevcnimwfN — Rethink The Image (@RethinktheImage) November 21, 2022

A casa de moda fundada pelo basco Cristóbal Balenciaga já veio a terreiro lamentar a escolha feita no âmbito da nova campanha designada de Toy Stories e na qual contava com manequins infantis a posar com as novas bolsas da insígnia de luxo.

Os utilizadores das redes sociais rapidamente criticaram as imagens – da autoria do fotógrafo da National Geographic Gabriele Galimberti – e identificaram os brinquedos como parecendo estar vestidos com equipamentos BDSM, com tops rendados, correntes de couro e coleiras com cadeados.

Nas plataformas sociais, incluindo o Instagram, a Balenciaga veio pedir desculpa pela campanha de Natal. “Pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa que a nossa campanha de fim de ano possa ter causado”, lê-se no comunicado que pode ser lido nas stories.

“As nossas malas de peluche não deveriam ter sido apresentadas com crianças. Removemos imediatamente a campanha de todas as plataformas”, refere ainda a mesma nota publicada nas redes sociais.

Recorde-se que a marca espanhola esteve recentemente nas manchetes por ter sido uma das que cortou laços com Kanye West e após os comentários antissemitas feitos por este. A 15 de novembro tinha sido uma das marcas que tinha deixado o Twitter após a compra da empresa por parte do bilionário Elon Musk, tornando-se numa das primeiras grandes marcas de moda de luxo a tomar tal iniciativa.