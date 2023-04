Bárbara Bandeira vai atuar nos concertos dos Coldplay em Portugal

Bárbara Bandeira foi a artista escolhida para abrir os quatro concertos esgotados dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, a 17, 18, 20 e 21 de maio. E terá sido, segundo avançam os media, a banda britânica a contactar a cantora.

A música de 21 anos não tardou em reagir ao convite na conta oficial de Instagram. “Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer”, escreveu a cantora na legenda da publicação visivelmente surpresa e feliz.

Também afirmou que “ter a oportunidade de cantar quatro vezes num estádio já é surreal por si só, ter sido escolhida pelo Coldplay para o fazer é uma honra”.

Além da artista, os espetáculos dos Coldplay vão contar com atuações de Griff.

Barbara Bandeira é, de momento, número um no Spotify com o seu single tripla platina Como Tu, tendo sido a artista feminina mais ouvida na plataforma em Portugal, no ano passado.

Com um espetáculo agendado para o Campo Pequeno a 28 de outubro e uma agenda de concertos preenchida, a jovem cantora continua a construir uma carreira sólida e promissora na indústria musical.