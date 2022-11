Bárbara Bandeira vence nos prémios europeus da MTV

Numa gala marcada pela comovente apresentação e demonstração de apoio à banda ucraniana vencedora da Eurovisão 2022, os Kalush Orchestra, Bárbara Bandeira trouxe para casa o galardão de Best Portuguese Act (Melhor Artista Portuguesa) nos prémios europeus da MTV, os EMA.

Após três nomeações, a artista de 21 anos, venceu Ivandro, T-Rex, Syro e Julinho KSD na categoria e arrecadou o prémio que é atribuído pelos fãs portugueses. “Espero continuar a preencher um lugar muito especial nos vossos corações e nos vossos ouvidos”, agradeceu a artista em vídeo.

A noite sagrou Taylor Swift como a grande vencedora, tendo arrecadado quatro prémios nos MTV EMAs 2022 – Melhor Artista, Melhor Vídeo, Melhor Pop e Melhor Vídeo Longo por All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – e numa cerimónia realizada no PSD Bank Dome, em Düsseldorf, na Alemanha. Nicki Minaj conquistou a vitória nas categorias Melhor Música por Super Freaky Girl e Melhor Hip Hop. Harry Styles ganhou o Melhor Ao Vivo.

“Inspirando-se nos pioneiros da música eletrónica e nativos de Düsseldorf, Kraftwerk, o espetáculo ofereceu uma vibe digital com iluminação, elementos gráficos e um estrutura com uma cabeça gigante. Os anfitriões dos EMAs – Rita Ora e Taika Waititi – foram os responsáveis por trazer moda e diversão ao palco com looks e momentos inesquecíveis”,lê-se na nota enviada à comunicação social.

Veja abaixo todos os vencedores

Melhor Artista Portuguesa/Best Portuguese Act: Bárbara Bandeira

Melhor Música/Best Song: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Melhor Vídeo/Best Video: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Melhor Artista/Best Artist: Taylor Swift

Melhor Colaboração/Best Collaboration: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Melhor Ao Vivo/Best Live: Harry Styles

Melhor Pop/Best Pop: Taylor Swift

Melhor Revelação/ Best New: SEVENTEEN

Melhor K-Pop/Best K-Pop: LISA

Melhor Latino/ Best Latin:Anitta

Melhor Eletrónica/Best Electronic: David Guetta

Melhor Hip Hop/Best Hip Hop: Nicki Minaj

Melhor Rock/Bet Rock: Muse

Melhor Alternativa/Best Alternative: Gorillaz

Melhor R&B/ Best R&B: Chlöe

Melhor Vídeo Longo/Best Longform Video: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Video for Good: Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Maiores Fãs/Biggest Fans: BTS

Melhor Push/Best Push: SEVENTEEN

Melhor Performance Metaverso/Best Metaverse Performance: BLACKPINK The Virtual | PUBG

Melhor Look/Best Look ‘Personal Style’: Rita Ora

Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova, Anfisa Yakovina