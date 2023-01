Bárbara Branco: “Participar em novelas não é fácil, é uma maratona”

A SIC estreou ontem à noite Flor Sem Tempo, a nova novela de prime-time da estação, com o primeiro episódio a ser assistido pela maioria dos atores. Na apresentação do enredo, a protagonista, Bárbara Branco, falou sobre o desafio inicial na estação de Paço de Arcos. “Mais do que a sorte de poder ser a capitã deste barco e, de certa forma, comandar aqui um bocadinho este elenco e o curso desta história, é muito bom sentir que estou a fazer isto com esta qualidade de atores à minha volta”, começou por referir.

“Partilhar isto com eles é maravilhoso. Depois, é uma sorte muito grande estar a fazer isto, poder estar a trabalhar depois de termos passado períodos tão difíceis, nomeadamente em teatro… fazer ficção é aquilo que eu mais gosto e é uma grande sorte”.“Participar em novelas não é fácil, é uma maratona, somos todos atletas de alta competição a fazer isto, e estar rodeada deste elenco maravilhoso, torna tudo mais fácil”, acrescentou a protagonista de Flor sem Tempo.

No início da novela pode ver-se uma personagem, Catarina, em sofrimento, devido à fragilidade financeira da família e à busca pela mãe. “O papel tem a sua carga emocional, porque a história base desta personagem é ir à procura da mãe, que está desaparecida. Isso implica sofrimento e também estou numa família que não tem as condições financeiras mais estáveis do mundo”, conta a atriz, que garante que nem tudo são lágrimas. “A personagem acaba por tomar as rédeas do clã, mas, ao mesmo tempo, ela é uma miúda com muita alegria de viver, com vontade de ir à luta e de dar o corpo às balas”, refere Bárbara Branco: “Não faço 30 cenas por dia a chorar, a personagem tem outra força, outra alegria de viver, uma frescura a abraçar as cenas. Felizmente, essa tristeza não é linear e a escrita ajuda também muito nesse sentido”.

A artista sente-se “a heroína desta história”. “A personagem tem muito essa energia. Toda a família dela é anti-herói e isso também me apaixona, ou seja, ela é uma heroína, mas as coisas também lhe correm mal. É esse lado que me conquista e atrai: os obstáculos”.

ais para a frente, a personagem vai envolver-se com Vasco, papel interpretado por Francisco Froes, que regressa às novelas – e a Portugal -, depois de Rebelde Way. “O Vasco representa para a Catarina uma lufada de ar fresco e um escape para a realidade que ela tem na família, provavelmente é a primeira vez na vida que ela sente a alegria de viver desta forma. Claro que o que vai acontecer entre os dois está escrito nas estrelas…”, brinca Bárbara Branco.

Os dois (jovens) protagonistas nunca tinham trabalhado juntos. “Nunca nos tínhamos cruzado e só nos conhecemos no primeiro ensaio. Acho que foi bom não termos ideias pré-concebidas um do outro, permitiu-nos ter uma tela em branco para construir as personagens Catarina e Vasco e as histórias deles”, acrescenta.

“Para mim o mais maravilhoso da novela, além da história, que está muito bem escrita, é a relação com os meus núcleos, que foi algo que aconteceu de uma forma muito natural. Foi muito fácil de trabalhar com todos eles e tornar as coisas mais fáceis”, conclui Bárbara Branco.