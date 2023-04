Bárbara faz 50 anos. Reveja em imagens o percurso da apresentadora

É um dos rostos femininos mais emblemáticos da televisão portuguesa e que chegou ao pequeno ecrã com o nascimento da televisão privada em Portugal. No dia em que completa 50 anos, esta sexta-feira, 21 de maio, a Delas.pt foi ao arquivo e recupera momentos profissionais e pessoais de Bárbara Guimarães.

Foi pivô, apresentadora, apoiou causas solidárias como a luta contra o cancro – e ainda longe de saber que também ela travaria uma batalha desta dimensão -, foi rosto visível pelo referendo ao aborto. À margem da televisão – onde fez um pouco de tudo, desde grande entretenimento a produtos culturais – Bárbara Guimarães pisou passerelles, conduziu galas, leu histórias infantis, foi rosto de marcas de moda.

Mãe de Dinis, com 19 anos, e Carlota, com 12, Bárbara Guimarães foi casada como antigo ministro socialista Manuel Maria Carrilho, com quem travou uma batalha contra a violência doméstica durante os últimos dez anos e que culminou recentemente no Supremo Tribunal de Justiça. Tem vindo a ser presença pontual em formatos televisivos e apresentado especiais na SIC.

Em dia de aniversário, o rosto da SIC tem vindo a recolher felicitações de amigos de uma vida inteira e declarações de amor, como a que recebeu da mãe, Isabel.

“Orgulho”, escreveu a progenitora em jeito de remate numa mensagem em que lembra os “prémios de beleza e trabalho” da filha, mas também as lutas: “Os teus 50 anos são gloriosos, plenos de vida e de projetos. E os momentos de dor e sofrimento deram-te ainda mais força e mais desejo de novas aventuras.”

“Éramos as duas meninas e crescemos as duas sempre juntas, eras a minha menina selvagem, plena de energia e de ideias sempre novas. E de repente, muito de repente, olhei para o pequeno ecrã e lá estavas tu a apresentar o telejornal e, num ápice, à frente do ‘Chuva de Estrelas’, e outros programas se seguiram. Imparável, vivias com uma energia criadora, escrevias e editavas novos e inesquecíveis formatos: ‘Oriente’, ‘Terceiro Elemento’, ‘Páginas Soltas’”, descreveu.

Bárbara Guimarães terá ainda voltado a encontrar o amor ao lado de Tiago Raposo de Magalhães, que é empresário em áreas como o imobiliário e o automobilismo, sendo também piloto. Aos 41 anos e recentemente separado, o investidor é também pai de dois filhos, tal como a apresentadora: que é mãe de Dinis e Carlota, fruto do relacionamento com Manuel Maria Carrilho.

Veja e reveja imagens destes e de outros momentos protagonizados por Bárbara Guimarães a propósito dos 50 anos.