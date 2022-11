Bárbara Guimarães assume programa de Júlia

Embora tenha sido frequente a escolha de Andreia Rodrigues a assumir o programa ‘Júlia’, das tardes da SIC, quando Júlia Pinheiro não está – tendo-o feito noutras ocasiões -, a verdade é que nesta segunda-feira, 7 de novembro, a tarefa caiu sobre os ombros de Bárbara Guimarães.

O rosto da estação de Paço d’Arcos acumula a condução do vespertino do generalista com o programa da SIC Mulher Irresistivel, e que já esteve nas mãos de Alexandra Lencastre.

Júlia Pinheiro está em fase de recuperação depois de ter sido sujeita a uma cirurgia para extrair a vesícula. Uma operação que a apresentadora, de 60 anos, revelou nesta manhã de segunda-feira, 7 de novembro, nas suas redes sociais, fazendo acompanhar a informação com imagens suas e no internamento.

E mesmo a partir da convalescença, Júlia Pinheiro tem aproveitado para partilhar imagens do programa que está a ser transmitido e com Bárbara Guimarães em estúdio.

Recorde-se que quando Júlia Pinheiro, em agosto e setembro, se debateu com um problema nos cristais dos ouvidos, foi Andreia Rodrigues quem ocupou a cadeira temporariamente vaga.