Batons à prova de beijos e que duram de 10 a 24 horas

Na sua maioria em acabamento mate, estes batons não reproduzem tanto a luz, mas garantem somar hidratação e resistência. Em vésperas de Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, mas não necessariamente apenas e só a propósito dele, o site Delas.pt foi à procura das soluções de batons mais resistentes a beijos, procurando garantir que, apesar da duração, não deixam marcas em quem é beijado.

Entre as propostas apresentadas, as marcas avançam soluções das quais reclamam uma duração, uniformidade e resistência que vão desde as 10 até à 16 e mesmo às 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Tudo, garantem as próprias, sem comprometer a saúde dos lábios, o conforto e a leveza.

E se o vermelho forte parece arrancar corações por estes dias, a oferta disponível no mercado dispõe de uma variedade de cores que vão desde os laranjas terracota ao magenta – recorde-se, a cor pantone 2023 – e até ao tom de vinho.

Veja a seleção do Delas.pt, que inclui soluções recarregáveis e beije sem medos e sem retoques.

Finerrimo terracota, de Quem Disse Berenice, 10€

Cream Lip Stain Sephora Collection, 12.99€

Ecstasy Lacquer Giorgio Armani, na Douglas, 31€

Kissproof Andreia Profissional, na Pluricosmética, 6.29€

Liquid Matte Mis America, Huda beauy, na Sephora, 23.90€

LockedKiss Lipcolour ExtraChili, M-A-C Cosmetics, 36€

New Unlimited Stylo, Kiko Milano, 9.99€

Peptalk Lipstick Bullet Refill, The Body Shop, 10€

Perfect Mat Lipstick nº116, Artdeco, na Perfumes e Companhia, 12.50

L’Oréal Infaillible 2 Steps 24, na Wells, 12.47€

Rouge Dior FOREVER, da Dior, PVP 45€

Tatouage Couture Velvet Cream, YSL, na Sephora, 40.91€

Velvet Mat Lipstick Nº52, na Perfumes & Companhia, 17.95€