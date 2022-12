Bebidas originais com champanhe para brindar a 2023

Nada melhor do que brindar o ano novo com os amigos e com a família, não concorda? Mas se está sem criatividade para inovar nesta passagem de ano, o Delas.pt dá-lhe uma ajuda. Para festejar a última noite do ano da melhor maneira possível, é aconselhável que as suas bebidas sejam feitas à base de champanhe, a bebida oficial do réveillon.

Como tal, o Delas.pt deixa-lhe algumas sugestões de bebidas de celebração para a passagem de ano. Faça uma festa inesquecível com muita alegria, diversão e glamour.

Mimosa: Tudo o que precisa de fazer é misturar uma porção de sumo de laranja fresco, três porções de champanhe, uma de gin e açúcar a gosto. Misture tudo com uma varinha e decore com uma fatia de laranja.

Morangos e champanhe: Num copo junte 14 ml de xarope de morango e 29 ml de sumo de cranberry. De seguida, encha o copo com champanhe a cinco graus e adicione uma fatia de morango.

Bellini de pêssego: Pode ser a bebida mais fácil de fazer, mas nem por isso se torna menos deliciosa. Adicione num copo 59 ml de sumo de pêssego (ou pêssego moído) e encha com champanhe gelado.