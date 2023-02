Beyoncé faz história nos Grammy

Beyoncé tem agora 32 Grammys, ultrapassando o maestro anglo-húngaro Georg Solti como artista com mais estatuetas da Academia de Artes e Ciências de Gravação e quebrando um recorde estabelecido em 1997.

“Estou a tentar não me emocionar demasiado”, disse Beyoncé no seu discurso de aceitação de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica com “Renaissance”, perante a ovação de uma audiência dos seus pares. “Quero agradecer a Deus por me proteger”, continuou.

Beyoncé agradeceu também à família e ao marido, o rapper Jay-Z, e deu uma palavra aos seus fãs, especialmente na comunidade LGBTQ+. “Quero agradecer à comunidade queer pelo vosso amor”, disse.

Beyoncé era a artista mais nomeada da noite, com indicações em nove categorias, e as quatro que venceu catapultaram-na para o topo do pódio dos Grammys. Ganhou com “Renaissance”, que foi considerado o Melhor Álbum de Dança/Eletrónica, “Break my Soul”, que foi a Melhor Gravação de Dança/Eletrónica, “Plastic off the Sofa”, Melhor Performance Tradicional de R&B, e “Cuff it”, Melhor Canção R&B.

Com esta edição, a cantora acumulou um total de 88 nomeações aos Grammys na sua carreira e empatou com o marido Jay-Z. Ambos são os artistas mais nomeados na história da Academia, sendo que Beyoncé era já a artista feminina mais premiada de sempre.

No entanto, a cantora era considerada uma das favoritas nos prémios mais cobiçados — Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano — mas não venceu em nenhuma destas categorias. Beyoncé nunca venceu Álbum do Ano, apesar das sucessivas nomeações, sendo que apenas três artistas afro-americanas conseguiram esse feito: Natalie Cole, Whitney Houston e Lauryn Hill.

Em 2020, o cantor John Legend disse que era “quase impossível” para um artista afro-americano ganhar Álbum do Ano e apontou para as várias vezes em que Beyoncé perdeu a categoria.

Em palco, uma das vencedoras que falou da influência de Beyoncé foi Lizzo, ao vencer Gravação do Ano com a canção “About Damn Time” do álbum “Special”.

“Mudaste a minha vida”, disse Lizzo. “Quando andava no 5.º ano faltei às aulas para ir a um concerto teu”, revelou.

Harry Styles ganhou o Álbum do Ano (“Harry’s House”) e Bonnie Raitt venceu Canção do Ano (“Just Like That”).

A 65ª edição dos prémios Grammy, entregues pela Academia de Artes e Ciências de Gravação, decorreu esta madrugada na Crytpo.com Arena, em Los Angeles, com apresentação do comediante Trevor Noah.