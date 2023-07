Billie Eilish de luto. Cantora chora morte da cadela Pepper

Foi através de uma galeria de imagens de quando Billie Eilish era criança, adolescente e adulta ao lado da sua cadela Pepper que a cantora assinalou a morte daquela que apresentou como a sua “melhor amiga de toda uma vida”. Numa homenagem que publicou na sua conta de Instagram, a também compositora escreveu: “Descansa, mama”.

Na sucessão de imagens é possível ver a cantora de What Was I Made For a crescer ao longo dos anos ao lado de Pepper, mostrando também fotos dela a sorrir e a chorar. A intérprete mostrou também uma foto de família – pai, mãe e irmão, Finneas, – com o olho direito pintado tal como a cadela que agora perdeu.