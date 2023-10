Billie Eilish tem um novo namorado? Cantora tem “passado algum tempo” com David Enth

Billie Eilish e o ex-namorado, Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, protagonizaram alguns momentos icónicos, principalmente nas passadeiras vermelhas.

O casal anunciou, no entanto, a separação em maio deste ano. Agora, a artista parece ter seguido em frente. Segundo o jornal The Sun, a intérprete de “Happier Than Ever” tem-se encontrado com o tatuador David Enth.

Uma fonte próxima afirmou que os dois têm “passado algum tempo juntos em Los Angeles”. “O romance deles é super-discreto, mas eles tiveram alguns encontros. Ele está acostumado a tatuar celebridades e foi altamente recomendado. Eles realmente deram-se bem”, adiantou a mesma fonte.

“O David faz o tipo dela porque ela gosta de um bad boy com tatuagens no rosto – o ‘ex’ dela parecia uma versão mais velha dele. É tudo muito novo, mas eles formam um ótimo casal”, rematou.