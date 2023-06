Biquinis. Portuguesas pediram umas cuecas especiais, e elas já correm mundo

Mais elevadas na lateral da cintura e mais cavadas na zona do rabo. Estes foram dois pedidos feitos por clientes portuguesas e que começaram a chegar às lojas. O modelo de cueca que lhe serve de base já era comercializado, mas surge no verão de 2023 trabalhado seguindo as novas ‘orientações’ das lusitanas.

“Há um ou dois detalhes desta coleção de verão que são resultado do feedback de Portugal nesta coleção. Temos um slip alto, agora mais alto e recortado no cós que acompanha mais a barriga, e estão também mais cavadas atrás”, refere o responsável da Calzedonia pelo território português. Marco Melchiori crê que “o pedido chegou porque a mulher portuguesa quer algo mais e quer ter produtos que reflitam estas influências que vêm, provavelmente, mais do Brasil”.

“Enquanto, por exemplo, outros países têm outros pedidos como partes de baixo muito mais amplas, são mais conservadores e pedem opções em que as mulheres fiquem mais tapadas, em Portugal pedem-se mais detalhes, mais pormenores para os biquinis”, compara o country manager da marca italiana, que explica que não se trata de um lançamento regional.

“Toda a coleção é global, é vendida em vários países, e estas peças também serão. Mas as reações portuguesas são muito importantes porque aqui vive-se mesmo muito a praia”, revela Melchiori.

E exemplifica: “Em Portugal, as crianças são desde muito cedo levadas à praia. É algo surpreendente. Em Itália não é nada assim, não há 15 dias ou uma semana que cada escola reserve para levar os alunos de autocarro. Vocês aqui vivem muito intensamente esta realidade, por isso é que é tão importante o feedback”, afirma o responsável.

“Os portugueses estão bem preparados”

Mas se as recomendações têm opinião com marca nacional, a produção das peças não. “Não produzimos em Portugal”, explica o responsável regional da marca italiana. E acrescenta: “Existe uma parte no norte do Portugal muito técnica, muito tecnológica, muito orientada ao tecido. Eu não tenho palavra nesta matéria da produção, mas sabemos que Portugal é, de certeza, um país muito preparado, que sabe trabalhar, que tem um nível de ferramentas alto, muito interessante. Não escondo que não seja algo que o grupo não possa tentar procurar, especialmente ao nível de recursos. Os portug

ueses estão bem preparados”.

Na nova coleção de biquinis de verão, a Calzedonia mantém a possibilidade de cada pessoa poder fazer, compor a moda de banho, podendo conjugar peças de cortes, padrões e cores distintas. Esta coleção Ciao Mare, apresentada no final de maio, no Guincho, e com presença de múltiplas celebridades, fica também marcada pela aposta em soutiens de banho para tamanhos grandes. “Queremos apostar nos tamanhos maiores, queremos manter as várias combinações, mas também servir todo tipo de mulheres e transferir-lhes segurança e conforto.