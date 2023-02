Blush: como aplicar a tendência e antecipar a ‘corzinha’ dos dias mornos

O blush é um dos produtos chave das tendências de beleza de 2023, sobretudo porque, para lá das maçãs do rosto, este produto vem tentar conquistar novos territórios na cara, escalando das bochechas para o contorno do cabelo ou lateralizando simetricamente para reforçar o contorno da face.

Contudo, se ainda não apetece entrar neste mundo garrido do uso abusado do blush – mas que já chegou às passerelles -, é importante vincar que a moderação também está na moda.

Entre as tendências deste ano em matéria de maquilhagem, uma delas passa precisamente por fundir, misturar e degradar os tons de maquilhagem sob os olhos e o das maçãs do rosto, técnica conhecida no inglês como mid-tone blushing. Para que foque perfeito, é importante que desfoque e esbata o look carregado de blush sobre as bochechas.

O processo é simples e chega no final da maquilhagem escolhida: esfumar levemente a parte inferior dos olhos com recurso a um pó translúcido e, de seguida, aplicar um segundo blush num tom mais claro face ao que escolheu para aplicar inicialmente.

Veja abaixo alguns blushes disponíveis no mercado:

Blush, Douglas, 15.95€

Blush suave, Guerlain, 53€

Paleta com 6 pós para rosto, Kiko, 20.99€

Blush Lancôme, Perfumes & Companhia, antes 48.50€ agora 38.80€

Blush cremoso, Notino, 9.50€

Blush líquido, Sephora, 21.99€

Blush em pó, Sephora, 12.99€

Blush, Douglas, antes 47.75€ agora 35.81€

Blush em pó Clinique, na Wells, 25.35€

Blush em pó, Clarins, 39€