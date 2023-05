Bob italiano afasta o francês. Quando o tamanho importa e é tendência 2023

Se pensa fazer uma transformação de cabelos longos para um corte ao jeito de bob italiano, então precisará apenas de alguma coragem para se fazer à tesourada e seguir aquela que promete ser a tendência do verão. Se já tem cabelos médios ou tem usado o bob francês, então terá de esperar um pouco para que os fios cresçam mais um pouco e, com o jeito certo do cabeleireiro, assumir o estilo que vai dominar o tempo quente.

Se ambas as propostas se apresentam como bobs, o que distingue o francês do italiano? Essencialmente, é o tamanho que conta. O primeiro é mais curto do que o segundo, sendo que o francês termina, no seu lado mais curto, na zona da mandíbula. Já o italiano desce um pouco mais.

Se o francês é ligeira e discretamente escadeado, conferindo um certo ar negligé, a tendência do momento passa por abraçar um corte com assumidamente mais volume, que pode ser trabalho de todas as maneiras: liso ou encaracolado e comprido precisamente o suficiente para ser amarrado de múltiplas formas.

Zendaya é, segundo o site Who What Wear, a mais recente embaixadora deste look capilar, com o qual compareceu no CinemaCon 2023, em Las Vegas, Estados Unidos da América, a 27 de abril, e para receber o prémio de Artista do Ano na gala Big Screen Achievement Awards.

Ícone de moda e pioneira nas tendências, a atriz, de 26 anos, escolheu um bob volumoso, ao jeito italiano, e com corte lateral. Segundo avança a hairstylist Hollie Rose Clarke àquele site, “o bob italiano está a fazer sucesso porque pode ser usado para cima ou para baixo, e não descarta a possibilidade de prender cabelo”.