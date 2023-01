Bombazine, o tecido do momento. Saiba como conjugar da melhor forma

A bombazine voltou e promete ser um dos tecidos mais marcantes da estação. Porém, este material que ficou bastante popular na década de 80 nem sempre é o mais fácil de conjugar.

Contudo, com as dicas certas é possível fazer deste renascimento um verdadeiro sucesso.

A primeira coisa que deve ter em mente na hora de utilizar uma peça deste tecido é que a bombazine adora contrastes, seja através de camisolas mais desportivas, saltos altos, camisas oversized, entre outros. Também um acessório de camurça é capaz de fazer o truque.

Lembre-se ainda que as peças em bombazine destacam-se bastante e, por isso, não deve usar uma que fique muito justa ao corpo e sim uma que fique mais larga para criar um visual mais casual.

Se o que procura é um visual elegante, confortável e aconchegante experimente umas calças de bombazine. Já quando estamos a falar de camadas as peças em bombazine são ótimas para destacar detalhes no look e pode ser usadas para quebrar o estilo.

Uma combinação que sai sempre vencedora é o padrão xadrez e a bombazine. Não perda de vista os blazers de bombazine, pois são ótimos aliados para conferir um toque moderno e elegante ao seu outfit.

Também não tenha medo de brincar com as cores e texturas já que as diferenças ajudam-na a criar um look harmonioso e pouco monótono.