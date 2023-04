‘Bord Drinking’ é uma nova tendência preocupante, saiba porquê

A Universidade de Massachusetts emitiu um alerta oficial sobre um hábito que, apesar de se apresentar com sucesso nas redes sociais, merece todas as atenções: Borg Drinking. “BORG” é a abreviatura de blackout rage gallon [medida da raiva contra apagão, numa tradução muito ampla da expressão] e a tendência consiste em misturar água, licor e minerais que carregam carga elétrica – conhecidos como eletrólitos – e que, dissolvidos, dizem prevenir a ressaca no dia seguinte.

Todos os anos, a Universidade de Massachusetts celebra o feriado de São Patrício, a 17 de março, com o evento Blarney Blowout. Este acontecimento atrai centenas de pessoas, das cidades mais próximas, para festejarem dentro e ao redor do campus.

Em 2023, a festa não correu como planeado, uma vez que mais de 20 estudantes foram hospitalizados. Os pacientes foram diagnosticados com intoxicação por álcool após o evento: “O Corpo de Bombeiros de Amherst (AFD) disse que atendeu aos pedidos de 28 transportes de ambulância.” Apesar do volume de contactos para ajuda, a entidade revelou que “nenhum dos casos apresentava risco de vida”. O Western Mass News também informou que dois jovens foram presos durante a celebração anual.

A ingestão excessiva de álcool, que deixou funcionários e pais preocupados, levou a Universidade de Massachusetts a “considerar medidas para melhorar a educação e intervenção sobre o álcool e comunicar com alunos e famílias”.

Ainda assim, há especialistas que encontram benefícios no “BORG”, uma vez que é uma alternativa mais segura a outras “bebidas em excesso”.

A TikToker Erin Monroe publicou um vídeo sobre o “BORG”. Monroe corroborou a declaração da Universidade, enfatizando a importância de controlar a quantidade de álcool que entra na bebida para realmente comprovar a sua eficácia.