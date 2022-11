Celebrar a chuva com cor, originalidade e… os pés bem secos a partir de 22 euros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha alertado para uma terça-feira, 15 de novembro, bem molhada. E ela prossegue. Mas o melhor é tomar a consciência de que a chuva vem para ficar uns dias, antecipando o frio e já carregando a promessa de neve a chegar à Serra da Estrela.

Os dias tingem-se de tons mais cinzentos, mas o guarda-roupa não precisa de acompanhar e ser literal nas cores da estação. O melhor mesmo é dar liberdade à paleta e apostar em calçado indicado, impermeável, de qualidade e com muita cor.

As botas e os botins da estação chegam em pele, mas também em materiais como a borracha e muita criatividade à mistura: existem exemplares com atacadores e sem eles, com elásticos, com apliques, em néon, com rastos multicolores rasos ou ligeiramente elevados, mas compensados.

Em 2022, andar à chuva é tudo menos aborrecido. Conheça as opções e inspire-se.

Classic Clear Mini, UGG, 169.00€

Drizlita, UGG, 99.00€

Uptake, Steve Madden, 149.99€

Warrior Black Gum, Steve Madden, 159.99€

Womens Refined Slim Fit Tall Stud Cuff Wellington Boots, Hunter, 225€

Adayssa, Aldo, 99.95€

Ara, 129.50€

Botas com atacadores, La Redoute, antes 69.99€ agora 34.99€

Botas, Mango 49,99€

Botins pretos em pele com atacadores, Zillian, 159.90€

Chelsea boots, faux leather, C&A, 29.99€

Deichmann

Ecco Nouvelle, Ecco, 179.95€

Ecco, 169.95€

Gloria, Botins de pele rasos, Hoss Intropia, 159.00€

Artemis, Lemon Jelly, 149,90€

Bota de cano alto, Natura, 79,99€

Sevaunna, Aldo, 129.95€

Botas Militares com Cordões, Parfois, 45.99€

Botas Chelsea salto grosso borracha preto, Primark, 22€