Brooke Shields revela que foi violada. “É um milagre ter sobrevivido”

“Demorei muito tempo a digerir”, afirma a manequim e atriz em entrevista à revista norte-americana People, onde revela que foi vítima de abuso sexual por parte de um produtor influente de Hollywood.

O episódio é agora detalhado por Brooke Shields aos 57 anos e cerca de três décadas depois de ter acontecido. “Estou com mais raiva agora do que naquela época. Se está com medo, é natural ter medo. São situações assustadoras. Eles não precisam ser violentos para serem assustadores”, conta ela, revivendo o episódio. A revelação teve lugar na quarta-feira, 15 de março, cerca de duas semanas antes da estreia do seu documentário, Pretty Babe, e que vai ser estreado a 3 de abril, nos Estados Unidos da América, na plataforma de streaming Hulu.

Durante anos viveu mergulhada em culpa. “Pensei comigo mesma: ‘Não deveria ter feito isso. Por é que que eu subi com ele? Não devia ter bebido durante o jantar’.” Décadas em que pensou que “nunca ninguém iria acreditar” nela. Porém, agora parece disposta a revelar detalhes, mas não o nome do autor do crime, pelo menos para já. Antecipa antes: “É um milagre ter sobrevivido”. Hoje. Brooke Shields traz este trauma do passado até à atualidade “na esperança de fazer outras vítimas perceberem que não estão sozinhas”.

A estreia da atriz no cinema começou quando ela tinha 13 anos, onde deu vida uma adolescente que se prostituía. Desde aí viu a sua imagem ser sexualizada por todos e também no trabalho, tendo tido dificuldades em conseguir contratos após uma interpretação dessa natureza.

Uma noite, um produtor influente convidou-a para jantar. “Achei que ele tinha uma proposta, um filme”, relatou a também manequim que, na altura, acabava o ensino superior e estava na fase mais baixa da sua carreira.

Depois do jantar, o homem convidou-a para o quarto de hotel, de onde ela podia chamar um táxi para ir embora. Foi nessa circunstância que o abuso sexual terá tido lugar “Não lutei. Estava congelada. Lutar não era uma opção, apenas se deixa seu corpo. A pessoa sente que não está lá. Não aconteceu”, revelou agora Brooke Shields.