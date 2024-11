‘Bucket Bag’. O tipo de mala que quer dominar 2025, e dez opções para a agarrar já

Apresentam-se com detalhes franzidos, em pelo falso, com um ou outro apontamento e querem começar a conquistar espaço para 2025. As bucket bags – malas de fundo redondo que evocam a base do balde e que se caracterizam por serem espaçosas e amarrarem com atilhos – querem-se modernizadas e atualizadas, sobretudo depois das propostas feitas em passerelle pela Chanel e Gabriela Hearst e para a primavera/verão do ano que aí vem.

Sendo um clássico, elas carregam novos pormenores e são propostas em vários tamanhos: vai encontrá-las em dimensões que se assemelham a uma cluth mas também em versão quase XXL, embora não tanto como uma tote bag.

Veja algumas propostas que começam a chegar às lojas de um dos acessórios mais versáteis:

Carteira de estilo bucket com fivela, Mango, 39.99€

Cavatelli clutch, faux fur, COS, 79€

mala bucket bag minimalista, Zara, 29.95€

Mala bucket com pele, Parfois, 27.99€

Mala bucket com tachas, Parfois, 23.99€

Mala bucket de veludo com corrente dourada, taupe, The Bag Lab, El Corte Inglés, 115€

Mala bucket em denim, Salsa Jeans, 69.95€

Mala de tiracolo de pele tipo mini saco, camel, Leandra, El Corte Inglés, 290€

Mala saco, H&M, 49.99€

Mala tiracolo tipo bucket, Parfois, 19.99€