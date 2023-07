“Burnout”: Cinco sinais de que a empresa na qual trabalha pode levar a esgotamentos

Os seres humanos não são produtivos quando estão cansados e pressionados por um longo período de tempo. Se forçar os trabalhadores, eles vão acabar por cair num esgotamento.

Como um fósforo que não tem mais combustível para permanecer aceso, o esgotamento significa que resta pouca ou nenhuma energia mental, física ou emocional para as pessoas gastarem.

Além de ser prejudicial para a saúde, o “burnout”, como é conhecido, não é muito bom para a produtividade dos negócios. Ninguém pode evitar os esgotamentos derivados de problemas pessoais, mas se o problema acontece repetidamente e deriva do trabalho, o melhor é reavaliar a função que desempenha ou a empresa para a qual trabalha.

Pode ser tentador pensar que a melhor maneira de evitar o esgotamento é aceitar um emprego pouco exigente. Há alguma verdade nisso, especialmente quando se fala de exaustão.

No entanto, realizar tarefas difíceis e aprender novas habilidades no processo é um dos principais benefícios do trabalho. Evitar isso é perder esse benefício. Pressão saudável no trabalho é uma coisa boa.

Aqui estão cinco sinais de que a empresa na qual trabalha pode ser propícia ao esgotamento dos funcionários.

Cultura do individualismo

Há um foco cultural nas chamadas qualidades “masculinas” de realização, heroísmo, competitividade e assertividade. Uma meta-análise mostrou que essas culturas são, na verdade, mais propensas a promover o esgotamento em circunstâncias stressantes do que culturas com foco na cooperação, humildade e cuidado.

Prevenção de conflitos

As pessoas evitam dar opiniões ou demonstrar preocupações para evitar conflitos ou, até mesmo, a rejeição. Isso, geralmente, acontece em ambientes nos quais as pessoas têm baixa segurança psicológica e faz com que os trabalhadores se afastem e parem de se preocupar com o trabalho.

Apoio psicológico

Vários estudos mostraram que os programas direcionados à saúde mental, que já estão implementados em várias empresas, são eficazes na prevenção do “burnout”.

Rir dá saúde e faz crescer

Há evidências que mostram que o humor positivo (ou seja, aquele que é usado para melhorar os relacionamentos em vez de manipular ou rebaixar) diminui os casos de esgotamento nas equipas.

Relações interpessoais

Os colegas de trabalho fazem parte do seu dia a dia. Não ter ninguém na empresa com quem possa construir uma conexão pessoal pode ser sinónimo de problemas. Foi comprovado que a solidão no trabalho leva ao esgotamento.