Cabaz alimentar aumentou 6,5 euros em apenas uma semana

Desde a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, o cabaz alimentar médio de 63 bens essenciais e para uma família já subiu mais de 35 euros e na última semana o aumento médio foi de seis euros e 47 cêntimos.

As contas têm vindo a ser feitas pela DECO Proteste e monitorizadas semanalmente por esta organização de defesa do consumidor.

Desde aquela data, “o peixe e os laticínios são as categorias com os maiores aumentos, com subidas de 22,23% e 21,24%, respetivamente”, refere a entidade, que destaca outras subidas como a carne (20,62%), os congelados (19,92%), as mercearias (16,33%) e as frutas e os legumes (14,68%).

Olhando ao detalhe para a evolução de preços desta última semana, de 23 a 30 de novembro, a DECO Proteste destaca a subida de mais de um terço do valor do arroz carolino (mais 33%), mas também a da pescada fresca (mais 19%), do peixe-espada-preto (mais 15%), do carapau (mais 14%), da couve-coração (mais 13%) e do iogurte líquido (10%).

“Em apenas uma semana, o preço do cabaz de bens alimentares essenciais aumentou de 212,76 euros para 219,22 euros, uma subida de 6,47 euros (mais 3,05 por cento). Este valor, o mais alto até agora, corresponde a mais 19,39% (mais 35,59 euros) face ao registado na véspera do início do conflito armado com a Ucrânia”, refere.