Cabelo oleoso. Quatro tipos de alimentos que pioram o caso

Para lá dos produtos especificamente desenhados para combater esta propensão para ter o cabelo oleoso, as opções alimentares que se tomam têm mais interferência do que o que se possa pensar.

Desta forma, há tipos de alimentos que devem mesmo ser evitados e que, cumprida a regra, vão ajudar a uma melhor saúde e equilíbrio capilares.

“Eu destaco sempre a importância de uma boa dieta alimentar, porque não só afeta a nossa saúde de uma forma global, como afeta também o nosso cabelo”, explicou em tempos a hairstylist dos famosos Tierra Tubbs, por e-mail ao site Bustle. “A forma como o seu cabelo se conjuga consigo e a saúde dele são sempre determinados por uma boa dieta. Os meus clientes que seguem uma dieta baixa em hidratos de carbono e açúcares veem resultados quase imediatos no que toca à oleosidade do cabelo.”

Veja abaixo os quatro tipos de alimentos que deve evitar se quer contrariar esta tendência para a oleosidade:

Fritos. É de evitar ‘fast food’ com fritos mergulhados em óleo. O excesso de óleos de fritura revela-se depois no rosto e no cabelo.

Produtos lácteos. Manteigas em excesso, natas, leite gordo e queijos gordos também devem ser preteridos na dieta alimentar.

Carnes gordas. Assim como podem causar danos na saúde coronária coração são igualmente prejudiciais para o cabelo.

Açúcar. Não só provoca inflamações do corpo, o que afeta também os folículos capilares.