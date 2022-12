Cabelos rosa e plataformas de perder de vista. Kate Moss em nova campanha

A Marc Jacobs lançou nova coleção e contou com Kate Moss para a ousadia. A manequim que conquistou popularidade máxima nos anos 90 e 2000 surge de cabelo rosa elétrico e sapatos de plataforma muito elevada. Mais uma ousadia da camaleónica supermodelo, que se reinventa permanentemente, agora também aos 48 anos.

Nas diferentes imagens da campanha, há também looks de denim total e muita atitude, mas sempre conjugados com o novo tom de cabelo que é também o da moda e com adeptas célebres como Madonna, Dua Lipa, Shania Twain e, entre outras, a Lizzo.

Mas esta aposta no cabelo rosa já não é uma estreia nos trilhos de Moss, que já em 1999 tinha pintado o cabelo de rosa pela Versace, mas num tom mais pastel e degradé.