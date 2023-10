Calças com pinças: Peças partir de 16 euros que a vão salvar em todas as ocasiões

Se as usar com botas ou sapatos altos, terá a certeza de que será a rainha da elegância. Porém, se as conjugar com ténis também estará irreprensível, mas com a vantagem de conseguir correr um pouco mais.

As calças com pinças são clássicos que fazem lembrar a alfaiataria e que asseguram a classe em todos os momentos.

Em cores mais neutras, das claras às escuras, surgem também em peças em risca diplomática ou mais statement. Este elemento de vestuário reveste-se de obrigatoriedade mesmo quando se trabalha com um guarda roupa cápsula.

E se estas calças são compatíveis com todo o tipo de calçado, não fazem menos em conjugação com cardigans, blazers, tops, crop tops e camisas e até lingerie mais discreta quando se apresenta sob casacos mais formais.

Veja a nossa seleção e inspire-se:

Calças cigarette, cintura subida, com cinto, La Redoute, 42.34€

Calças Clássicas Diplomáticas Riscas Rita Ora, Primark, 20€

Calças com Cinto, Tiffosi, 15.99€

Calças com dobra na cintura e pinças, Mango, 25.99€

Calças elegantes com pinças, Stradivarius, 25.99€

Calças elegantes, Stradivarius, 25.99€

Calças elegantes retas, Stradivarius, 13.79€

Calças estilo Bombacha, Zara, 29.95€

Calças Estilo Dad Cintura Contrastante, Rita Ora, Primark, 20€

Calças largas com pinças, cintura subida, La Redoute, 38.99€

Calças retas de pinças, Mango, 22.99€

Calças risca diplomática, Mango, 39.99€

Calças Slouchy com pinças, Zara, 25.95€

Cloth trousers high waist tapered fit, C&A, 31.90€

Jeans mom com pinças, cintura subida, La Redoute, 37.04€

Leggings com Costura e Bolsos de Fecho, Bege, MO, 19.99€

Trousers high waist slim fit, C&A, 20.70€