Calças de ganga rasgadas e ténis nos Óscares? Sim, Lady Gaga explica como

A atriz e cantora foi uma das participantes da 95ª gala dos Óscares, que teve lugar na noite de domingo, 12 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood. Lady Gaga subiu ao palco para cantar o tema Hold My Hand que integra a banda sonora de Top Gun: Maveric, e que acabou por não ganhar na categoria de Melhor Canção Original.

Já a escolha do outfit simples contrastou com a festa do glamour e da moda. Lady Gaga apresentou-se de calças de ganga rasgadas nos joelhos, ténis e t-shirt simples, preta, e quase sem maquilhagem.

Uma decisão que fez acompanhar das palavras iniciais e antes de soarem as primeiras notas da música: trata-se de um tema “muito pessoal”, que nasceu numa cave de um estúdio. “Precisamos todos de heróis, por vezes”, afirmou.