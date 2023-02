Calças fluidas e largas para fazer a transição entre estações

Apesar de os dias ainda serem frios, calças largas e fluidas podem ser usadas em qualquer altura do ano. Se não gosta de calças justas ao corpo como, por exemplo, as skinny jeans, estas peças são ótima opção. Além de proporcionarem conforto e a deixarem mover-se livremente, conferem elegância no dia-a-dia. As mulheres mais magras também costumam sair favorecidas com estas indumentárias, visto que as opções de cintura subida trazem novas volumetrias ao corpo.

No caso de ser baixa, conheça os dois truques infalíveis que pode aplicar para usar calças largas e não deixe de usar e abusar deste vestuário. Em diferentes tamanhos e padrões e nas mais variadas cores, é capaz de compor qualquer conjunto.

Veja abaixo a seleção de calças fluidas e largas em diferentes padrões feita pela Delas.pt que pode usar na estação primaveril, algumas ainda nas últimas promoções.

Calças fluidas cintura elástica padrão, Ferrache, antes 68.90€ agora 34.45€

Calças wide leg tailored fit presilhas, Bershka, 25.99€

Calças fluidas de perneira ampla, Benetton, antes 79.95€ agora 39.95€

Calças fluidas com cordão de ajuste, Benetton, 59.95€

Calças tailored fit de perna larga, Bershka, 39.99€

Calças fluidas, About you, antes 34.99€ agora 27.99€

Calças fluidas prateadas, Oysho, 39.99€

Calças fluidas às riscas, Massimo Dutti, antes 89.95€ agora 29.95€

Calças fluidas de canelado, Lefties, 12.99€

Calças culottes fluidas, Lefties, 8.99€

Calças pantalonas fluidas padrão abstrato, Ferrache, 49.50€

Calças fluidas compridas, Cortefiel, antes 39.99€ agora 15.99€

Culottes fluidas com cordão, Stradivarius, 17.99€

Calças elegantes fluidas, Pull&Bear, 25.99€

Calças fluidas de jacquard, Mango, 39.99€

Calças fluidas de cintura subida em cetim, La Redoute, antes 59.99€ agora 43.79€

Jeans fluidos com cós azul, La Redoute, antes 22.99€ agora 21.38€

Calças largas, H&M, 22.99€

Calças largas, H&M, 34.99€