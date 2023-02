Luís Borges procura candidatos até aos 50 anos para desfilar na ModaLisboa

“A marca não quer saber de tamanhos, alturas ou contextos: quer personalidades gorgeous (maravilhosas)”. Quer, entre três requisitos, “atitude, atitude, atitude”. É desta foma que Luís Borges, o manequim e diretor criativo da marca Call Me Gorgeous, anuncia que vai abrir castings ao público e para escolher quem vai apresentar as suas propostas na próxima edição da ModaLisboa, em março.

E a procura está mesmo alargada a todos, o sonho pode vir a ser real para quem cumprir – para lá da atitude – mais dois requisitos: “black power, ter entre 16 e 50 anos”.

De acordo com a informação enviada em comunicado, “o casting realiza-se no dia 18 de fevereiro, entre as 12.00 e as 16.00 horas, nos escritórios da Associação ModaLisboa (Rua do Arsenal, No25)”. Os jurados serão Luís Borges, a modelo, apresentadora e atriz Ana Sofia Martins e o diretor de casting da ModaLisboa Luís Pereira. Os eleitos irão desfilar pela Call Me Gorgeous na ModaLisboa, que se realiza de 9 a 12 de março, na Lisboa Social Mitra.

A insígnia criada por Borges apresenta-se “independentemente de género, idade, orientação sexual, tipo de corpo, etnia, história e estilo de vida”. “E é essa inclusão e representatividade que quer ter no seu desfile (…) procurando encontrar novos rostos que representem tudo o que a marca significa”, refere o comunicado.