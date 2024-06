Calor e aumento de peso? Sim, e pode chegar aos quatro quilos. Saiba como

As mulheres são mais propensas a sofrer com a retenção de líquidos, já que têm a pele mais fina, menor massa muscular e mais tendência a problemas circulatórios. No entanto, com os truques certos pode conseguir lidar um pouco melhor com esta realidade.

Com o tempo a caminhar para um ligeiro arrefecimento, tire algum tempo par se informar sobre este efeito secundário do calor, acelerado quando é súbito. É que a retenção de líquidos e calor são duas realidades que estão ligadas e que podem provar um aumento de peso até quatro quilos. Recorde-se ainda que a retenção de líquidos é uma das causas da celulite edematosa, uma das mais difíceis de tratar.

Uma vez que o corpo humano é constituído por 70% de água e que essa água se encontra nas células, quando se acumula entre elas gera a retenção de líquidos.

A drenagem linfática manual pode ser uma boa aliada no combate a esse problema. Esta massagem serve para estimular a drenagem natural e ajudar o corpo a eliminar os resíduos. É importante notar que esta técnica deve ser executada por fisioterapeutas ou especialistas.

A massagem é aplicada de forma suave em ritmos diferentes em diversas áreas do corpo de forma a melhorar o sistema linfático.

Também já se sabe que a alimentação saudável é elemento chave, contudo, o sal é um dos piores inimigos das pernas pesados no verão.

Usar produtos anticelulíticos também pode ser uma boa opção. O beber muita água em dias de extremo calor também não é segredo para ninguém e ajuda bastante na luta contra a retenção de líquidos. Evite ainda os refrigerantes. Deve continuar a exercitar-se e se notar inflamação na zona do abdómen exercícios como o pilates pode ajudar a melhorar a situação. Quando o inchaço nas pernas for maior tente dormir com os pés elevados alguns centímetros acima da cabeça.