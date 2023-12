Camisolas do Natal para a família toda e que ainda pode agarrar

Se é das que cumpre o Natal a rigor, então não pode passar as festas sem este acessório: as camisolas de natal em malha. Em verdes, brancos e vermelhos e com padrões alusivos a esta época do ano, não faltam opções, se bem que parte delas já esgotaram.

Porém, fique a saber que ainda não é tarde: há propostas em promoção e há opções que existem disponíveis para toda a família criando o efeito matchy.

Espreite abaixo algumas opções e deixe o Natal começar a entrar na família.

Camisola natalícia tecido jacquard, Pull & Bear, 25.99€

Christmas sweatshirt, SmileyWorld, Clockhouse, C&A, 15.99€

Sweater, Lanidor, 47.92€

Camisola de Malha com Jacquard, Easy Wear, no El Corte Ingles, 35.99€

Camisola de Malha Família ‘Natal’, Criança, MO, 12.99€

Camisola de malha jacquard com flocos de neve, Oysho, 39.99€

Camisola de malha jacquard, Sfera, no El Corte Inglés, 16.99€

Camisola de Malha ‘Natal’, Mulher, Multicor, MO, 15.99€

Camisola de Natal com motivo rena, Kiabi, 27€

Camisola malha Fair Isle, Primark, 17€

Camisola natalícia aos quadrados, Pull & Bear, 29.99€