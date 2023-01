Canções para conseguir adormecer melhor

Um estudo da universidade de Aarhus, na Dinamarca, apurou as músicas da plataforma de streaming Spotify que ajudam a adormecer da melhor forma.

Depois de terem sido analisadas cerca de 200 mil canções do Spotify que são utilizadas para adormecer, o tema mais indicado foi Lovely, da cantora Billie Eilish. A cantora lançou a música em colaboração com o cantor Khalid e ganhou destaque depois de ter entrado na banda sonora da série 13 Reasons Why, da Netflix.

Além desta música para dormir o estudo aconselha o tema Dynamite, da banda sul-coreana BTS.

Entre os temas mais escolhidos na hora de dormir, apurados na pesquisa, encontram-se maioritariamente canções mais calmas, acolhedoras e alguns instrumentais.

Contudo, há quem goste de músicas mais agitadas e energéticas.