Kate Middleton: “Ainda não estou fora de perigo”

“Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei, neste fim de semana, com minha família e espero participar em alguns compromissos públicos durante o verão, mas sabendo também que ainda não estou fora de perigo”. A frase é de Kate Middleton, princesa de Gales, de 42 anos, numa nota que emitiu nas redes sociais ao final desta sexta-feira, 14 de junho, descrevendo como está a correr o tratamento contra o cancro e antecipando que ainda irá “durar mais alguns meses”.

“O meu tratamento está a andar e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar na vida escolar, dedicar o meu tempo às coisas que me dão energia e otimismo, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa”, afirma a duquesa

A mulher do príncipe William, herdeiro ao trono britânico, revela que está a “fazer bons progressos”. Contudo, “como qualquer pessoa que esteja a fazer quimioterapia sabe, há dias bons e dias maus. Nestes, sentindo-nos fracas, cansadas e temos de ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando mos sentimos mais fortes, queremos aproveitar o bem-estar ao máximo”, detalha.

Na mesma mensagem adianta que está a “aprender a ser paciente, principalmente com a incerteza, aceitando cada dia como é, escutando o corpo e permitindo-me ta ter tempo para me curar”, afirma, agradecendo a compreensão e apoio e incentivo que tem recebido de todos os quadrantes. “Isso está a fazer muita diferença para William e para mim e tem-nos ajudado em alguns dos momentos mais difíceis”.