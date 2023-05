Cansada de se deitar tarde? Quatro dicas para se tornar madrugadora

Investigadores da Universidade de Baylor sugerem que o cérebro é mais flexível e moldável do que aquilo que a maioria das pessoas pensa. Por isso, nesse sentido, hábitos como deitar tarde podem ser reversíveis

A genética certamente predispõe as pessoas a uma preferência pelas horas da manhã ou da noite, mas os pesquisadores acreditam que sentir-se bem deitando-se tarde também pode resultar de escolhas comportamentais.

Independentemente de ser o resultado da biologia, fatores institucionais ou escolhas comportamentais, ser uma “coruja” está relacionado com problemas de saúde do sono, baixa capacidade de atenção e diminuição do sucesso académico.

Assim, o pesquisador do sono de Baylor, Michael K. Scullin, professor associado de Psicologia e Neurociência, e Blake Barley, doutorando em Psicologia no Laboratório do Sono de Scullin, examinaram fatores institucionais, biológicos e escolhas comportamentais e como estes desempenhavam um papel nos problemas de sono de estudantes universitários.

Através de uma amostra recolhida no grupo de estudantes 2018/2019, os investigadores pediram a 858 estudantes matriculados em cursos de ciências para autoavaliarem os seus próprios comportamentos e qualidade de sono.

Os noctívagos estão um passo atrás quando começam cedo

Os estudantes noturnos e matinais apresentaram níveis de stress e reclamações académicas semelhantes, mas os cronótipos noturnos apresentaram qualidade e duração do sono significativamente menores. Os noctívagos estão em desvantagem quando precisam acordar cedo para ir às aulas ou para o trabalho, revelaram os autores do estudo.

Estudantes universitários que se identificaram com o cronótipo noturno mostraram vários comportamentos prejudiciais como atrasar a hora de dormir e encurtar a duração do sono. Os exemplos incluem a utilização excessiva das redes sociais na hora de deitar, consumir cafeína no final do dia e exagerar nas sestas, atitudes que acabam por baixar o aproveitamento escolar.

À medida que o semestre prosseguia, alguns alunos relataram uma mudança no cronótipo. Mudança essa que esteve relacionada com mudanças de comportamento e resultou numa melhoria da saúde do sono, menos sonolência e melhores notas. “Escolher comportamentos diurnos mais saudáveis ​​pode levar a um sono melhor, que então realimenta uma vida diurna melhor”, disse Scullin em um comunicado da universidade.

Mudanças simples que podem melhorar a qualidade do sono

Para contrariar a biologia, pode começar a adotar algumas medidas simples, mas que irão fazer toda a diferença no sono.

Evite utilizar dispositivos eletrónicos antes de dormir, reduza ou anule consumo de cafeína e outros estimulantes, pelo menos, seis horas antes de dormir, evite sestas longas durante a tarde e pretira praticar exercício físico no horário noturno. A saúde vai agradecer e os resultados irão começar a ser notórios.