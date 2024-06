Cantora Bia Maria lança ‘Marcha da Paridade’ sobre o que é ser mulher hoje

“E se ninguém nos quer ver/ já nem vale ser mulher e parirmos todo o mundo”. Esta é uma das frases da nova música da artista Bia Maria, que apresenta Marcha da Paridade na qual sublinha, “com uma letra mordaz e incisiva sobre o que é ser mulher e artista mulher na atual sociedade. que mulher e artista mulher na atual sociedade”.

Em comunicado a artista cita Zeca Afonso e amplifica: “Ele já dizia “Mulher na democracia não é biombo de sala”. Nem na democracia nem na arte.” Marcha da Paridade é o single introdutório do álbum a sair em novembro 2024.

“Em pleno séc. XXI ainda se contesta o papel da mulher na sociedade, ainda hoje vemos direitos conquistados a ser postos em causa. A marcha da paridade surge como um acordar para esta realidade. É tal e qual como o nome designa, uma marcha, uma revolta. Nasceu como uma súplica à mulher que vive dentro de mim e que eu não sabia existir até ter sido confrontada com diferentes lutas e desigualdades no meu processo de amadurecimento. A minha arte avança em paralelo ao meu crescimento enquanto pessoa e portanto vai ser sempre o reflexo das minhas inquietações, das minhas dúvidas mas também das minhas certezas. É nela muitas vezes que encontro a força para continuar a viver em harmonia com o mundo.” afirma, citada em comunicado, Bia Maria.