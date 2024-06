Cantora brasileira Anitta propõe limitar grandes fortunas

“Eu criaria um limite de dinheiro que cada pessoa pudesse ter. Você pode ter até aqui. A partir daqui você terá que doar”. Esta foi uma das frases proferidas pela cantora brasileira Anitta, de 31 anos, no podcast On Purpose with Jay Shetty.

Para a cantora, compositora e produtora musical, esta poderia ser uma solução para encurtar a distância entre os que mais têm face aos que não têm nada.

“Entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam, mas, para além desse teto, você não precisa de mais. Ninguém precisa ter tanto. Você precisa dividir”, afirmou na emissão tornada púbilca a 3 de junho, acrescentando: “Ninguém precisa de bilhões”.

A escolha caberia depois a cada um, segundo a perspetiva que defendeu mediante causas necessárias. “Se você quer construir uma escola, legal. Se você quer proteger a Amazónia, legal. Ninguém precisa de bilhões, estou falando de necessidade”, sublinhou.