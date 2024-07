Cantora Lily Allen lança página no OnlyFans para vender imagens dos pés

“Aqui está o link para meus futuros Toe Daddies (loucos por pés, em tradução livre)”, revelou a cantora e compositora Lily Allen na plataforma X (antigo Twitter), na qual mostrou o seu novo projeto: vender imagens dos pés para fanáticos deste tipo de conteúdos na plataforma para adultos OnlyFans.

Mais do que a música, a intérprete britânicia de 39 anos diversifica agora o seu portefólio, convertendo parte do seu corpo num novo rendimento. E garante que está a correr bem: “Vendido, em grande”, afirmou.

De acordo com o site People, a cantora de Not Fair tem apenas sete publicações na sua página de OnlyFans, que foi lançada a 25 de junho.

A ideia para o projeto, revela o mesmo site, começou depois de Allen ter, ela própria, ponderado essa hipótese durante uma entrevista num podcast e no qual revelou que tinha uns pés de ouro. “Tenho uma senhora que vem fazer as unhas, e informaram-me que tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Os meus pés estão bem avaliados na internet”, comentou.

A cantora acrescentou depois que tinha sido avisada de que “poderia ganhar muito dinheiro a vender conteúdo sobre pés no OnlyFans”. E se inicialmente terá rejeitado a ideia, agora abraça-a.