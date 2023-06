Cantora Rebeca partiu o dedo do pé num concerto, mas não parou o espetáculo

No fim de semana, a cantora Rebeca sofre um acidente em pleno espetáculo. “No último concerto decidi descalçar-me. A cantar, bati com o dedo do pé num ferro e fraturei”, escreveu na sua rede social Instagram.

A artista foi assistida nas urgências de Ortopedia na segunda-feira, 12 de junho, à noite, e explicou depois, no programa TVI Extra, como tudo sucedeu. “Estava ao vivo. Saí para trocar de roupa e foi quando isso aconteceu. Voltei novamente, já com o dedo partido, e continuei o concerto até ao fim”, notou.