Capas para a chuva dos festivais que não estragam os looks e a partir de 2€

Seja a Norte, seja a Centro ou a Sul do país, há duas promessas garantidas para este fim de semana prolongado: concertos e chuva, ambos em grande. E se ambas realidades parecem autoexcluírem-se, pode não ser bem assim e já explicamos como!

Agora, com os bilhetes do Primavera Sound Porto 2024 ou de Morangos com Açúcar – A Reunião comprados, a ordem é para sair de casa, mesmo debaixo de chuva, como já prometeu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Delas.pt foi à procura de capas e ponchos que não estraguem aquele look que há tanto tempo anda a idealizar. Desde propostas transparentes que permitem ver o coordenado eleito sem se molhar, até peças que são – elas próprias – um visual em si mesmas, existem também soluções em tons mais neutros ou à moda – há mesmo um com a cor pantone de 2024, o Peach Fuzz. Portanto, só se molha quem quer porque há opções a começarem nos dois euros.

Casaco leve com bolsos, Parfois, 29.99€

Parka impermeável capuz leve, Primark, 14€

Poncho Com Capuz Universal Textiles, Sportzone, 9.69€

Poncho Com Capuz Universal Textiless, Sportzone, 8.44€

Rain coat. Adult L XL Textile, Flying Tiger, 10€

Poncho de chuva, tamanho único, Flying Tiger, 2€

Capa Chuva Unissexo Vinil PVC, Loja das batas, 5.50€

Parka estampada com capuz, Parfois, 59.99€

Parka estampada com capuz, Parfois, 49.99€

Casaco impermeável, Orla Kiely PackIt, Apple Blossom, Decathlon, 34.32€

Poncho Impermeável Dobrável, estampado de Fantasia, Tecido Reciclado, Lilás, Bisetti, no El Corte Inglés, 29.95€

Casaco de Caminhada, corta-vento e resistente à água, Raincut Fecho, Dechatlon, 9.90€

Poncho capa de chuva adulto, Leroy Merlin, 12.43€

Capa da chuva, Unissexo, So Easy, Azul Noite, Kiabi, 39€

Capa Impermeável, Cinzento, Tintoretto, no El Corte Inglés, 41.30€

Poncho de chuva Rip Stop, Impermeável Capuz, Hunting Camo, Decathlon, 37.95€