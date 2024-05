Cardigãs inspirados em Kim Kardashian para superar este frio súbito e a partir de 8€

Quem disse que as malhinhas não podem ser elegantes e ter presença garantida na mais exclusiva passadeira da moda mundial: a MET Gala? A socialite Kim Kardashian arriscou, venceu e, agora, inspira na escolha do coordenado Margiela conjugado com um cardigã cinzento.

E se a estrela norte-americana costuma ser notícia pela sua forma física e, cada vez mais, pela cintura extraordinariamente fina, a verdade é que preferimos olhar para a malhinha que escolheu.

Numa altura em que as temperaturas frescas se voltam a abater sobre Portugal, arrefecendo as expectativas de noites mornas de esplanada e dias quentes, nada como aproveitar a sugestão de Kim Kardashian e optar por soluções semelhantes.

Nas lojas, somam-se as propostas com e sem botões, malhas mais abertas ou fechadas, em multiplicidades de cores e até com padrões. Sim, também existem cardigãs com a tendência do momento: animal print. Espreite três dezenas de opções a partir de 8 euros e use-os em camadas: ou sobre uma peça de roupa de manga comprida ou entre um blazer e uma top.

