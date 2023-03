Carla Baía assinala dois meses do filho com partilha nas redes sociais. Veja a foto

Carla Baía foi mãe há dois meses e assinalou a data com a partilha de uma foto com o bebé ao colo na conta oficial de Instagram. “Dois meses deste pequeno grande Amor”, escreveu na legenda do post.

O gesto valeu-lhe vários elogios por parte dos seguidores. “Olha como estás mais linda ainda”, “Felicidade estampada no rosto”, “Que riqueza” e “Estás maravilhosa, cheia de luz” foram alguns dos comentários.

Recorde-se que Carla Baía foi mãe pela terceira vez aos 50 anos e que viveu a gravidez ao mesmo tempo que a filha, Diana.