Casa organizada: lista de tarefas que deve ter sempre consigo

Que atire a primeira pedra quem já não aguenta mais com as tarefas domésticas que se vão acumulando ao final do dia ou ao final da semana.

Pilhas de roupa por lavar, os brinquedos dos miúdos espalhados por todo o sítio, as refeições por fazer, a roupa por apanhar. Não é fácil, mas existem mecanismos que podem ajudar a organizar-se de uma melhor forma.

Para tal, nada melhor do que distinguir as listas de tarefas a executar no tempo e pô-las em prática.

Diariamente: recolher os objetos espalhados pela casa e colocá-los no lugar. No quarto, abrir as janelas para arejar, fazer a cama e não ter roupa dispersa. Na cozinha, lavar e guarda a louça, ter a bancada arrumada e o fogão limpo. Já na casa de banho, manter as peças limpas e despejar o lixo.

Semanalmente: aspirar e lavar o chão (tarefa que deve ser mais regular se existirem animais domésticos), limpar rodapés, móveis e quadros, regas as plantas, trocar os lençóis da cama, passar a ferro e organizar roupa nos armários. Na cozinha, é tempo de limpar o micro-ondas, reorganizar o frigorífico e a despensa, organizar as refeições da semana que se segue. Na casa de banho, lavar, limpar e mudar os atoalhados.

Sazonais: Aspirar e lavar paredes e tetos, limpar candeeiros, organizar armários consoante a estação, lavar cortinados, limpar o colchão, limpar e descalcificar eletrodomésticos.