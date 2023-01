Casa T pede ajuda para encontrar Keyla Brasil, a atriz transexual desaparecida há três dias

Após interromper a peça Tudo sobre a minha mãe no Teatro São Luiz, em Lisboa, a gritar transfake, Keyla Brasil ficou incontactável. Anteriormente, a artista disse ter recebido ameaças de morte.

Na sequência do desaparecimento da artista, a casa T – centro de acolhimento de apoio à comunidade LGBTQIAPNB+, com especial incidência em pessoas transvestigêneres migrantes, racializadas em Lisboa – publicou um comunicado nas redes sociais a pedir ajuda para encontrar a atriz trans.

“A Casa T apoiou, apoia, e continuará a apoiar a KEYLA BRASIL na sua trajetória como artista, professora, profissional do sexo e ativista. Subscrevemos a sua ação frente ao ato político contra o transfake, apesar de não termos participado na organização do mesmo. Keyla é acolhida pela casa T há cerca de um ano e faremos todos os esforços necessários para que ela volte a estar em segurança”, começou por revelar o comunicado.

No seguimento, refere que “as autoridades competentes já foram alertadas e espera-se uma ação concreta em breve. Precisamos que a Keyla esteja segura.”

Para o efeito, refere “apelamos a que qualquer informação que tenham, nos seja enviada para [email protected] ou INSTAGRAM CASA_T_LISBOA, e/ou contactem as autoridades policiais através dos canais oficiais.”

No comunicado são também apontados alguns cuidados a ter de modo a “filtrar a informação” como “não repassar nem publicar especulações ou informações não confirmadas” e relatar informações obtidas apenas à casa T.

Por fim, o centro de acolhimento apelou à partilha do comunicado e deixou claro que a sua conta de instagram “veiculará informações oficiais relativamente a este assunto”.