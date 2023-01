Casal em teletrabalho: elas são mais prejudicadas do que eles

Apesar de o casal realizar mais tarefas em casa e com a família por estarem em trabalho remoto, a verdade é que discrepância entre os elementos do casal era evidente, com prejuízo notório para a mulher.

Em tempo de pandemia, confinamento e conciliação trabalho-família dentro de casa, eles fizeram mais do que antes, mas menos que elas. E as mulheres mantiveram o mesmo volume de trabalho para lá das suas funções profissionais. Também a culpa do eventual incumprimento, mesmo com ambos em casa, foi muito mais reportada pelas mulheres nestes estudos que auscultaram 172 casais assalariados com pelo menos um filho, da China, entre abril e maio de 2020, e 60 casais assalariados com e sem filhos da Coreia do Sul e realizado entre junho e agosto de 2021.

“Descobrimos que homens e mulheres não têm a mesma experiência de teletrabalho”, conclui a principal autora do estudo, a professora de administração da Fisher College of Business do estado de Ohio, Jasmine Hu, num comunicado da universidade. “Ainda existem algumas diferenças de género evidentes na gestão do trabalho e responsabilidades familiares”, acrescenta.

A principal investigadora refere que estas descobertas indicam que os maridos com flexibilidade nos horários de trabalho podem executar mais tarefas em casa enquanto cumprem o trabalho remoto, indicações que devem ser tidas em linha de conta pelos gestores.