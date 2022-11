Casamentos. 2023. Vestido branco com os dias contados e flores querem-se sem serem cortadas

Com o aproximar da época natalícia e de fim de ano, muitos são os casais que escolhem estas datas para fazer o tal pedido de casamento romântico. Se antecipa esta possibilidade ou mesmo se já aceitou ou propôs subir ao altar, é tempo de começar a sonhar com a cerimónia perfeita.

As tendências boho chic e as plumas, os tons beges e rosas secos que se antecipam em 2022 ainda vão estender a influência para o ano que se segue, mas há outras que se evidenciam já.

De forma a contrariar a tendência dos últimos anos, segundo o Pinterest Trends, os bouquets que farão furor nos casamentos de 2023 serão os pequenos. Estes arranjos elegantes contam ainda com flores delicadas como o lírio e lavanda. Outra vantagem prende-se com o facto de serem práticos.

Também os arranjos do cabelo deverão primar pela discrição, ou seja, no lugar de um penteado armado e com mil ganchos a tendência será uma versão mais elaborada do seu estilo quotidiano.

Os livros de visitas também se preparam para serem alvo de uma revolução. A ideia é fugir à mensagem banal de caneta e papel e optar por opções mais criativas como uma mensagem de voz, mensagens escritas no verso uma fotografia polaroid, entre outras.

O típico vestido branco pode estar em vias de extinção. No Bridal Fashion Week de 2023 foi possível ver vários modelos que usam e abusam da cor. Padrões florais transparentes e não só, seda azul bebé são alguns exemplos do que pode estar para chegar. Ousadia e criatividade são as novas palavras de ordem.

Decoração com bastantes plantas parece ser o futuro dos casamentos. Adornar o espaço com plantas vivas em vez de flores cortadas parece ser um dos marcos dos casamentos em 2023. Um hera inglesa a trepar por uma parede, por exemplo, é uma das ideias que promete conferir um aspeto de conto de fadas e mais sustentável.