Casamentos de Santo António. Inscrições abrem no dia dos Namorados

De 14 de fevereiro, conhecido como Dia dos Namorados, e até 5 de abril vão estar abertas as candidaturas para encontrar 16 casais que queiram dar o nó nos Casamentos de Santo António 2023, cuja cerimónia vai ter lugar a 12 de junho, em Lisboa.

“Lisboa convida toda a cidade para a edição 2023 dos Casamentos de Santo António, unindo 16 casais no dia 12 de junho. Uma cerimónia, dividida entre a Sé de Lisboa e o Salão Nobre dos Paços do Concelho (casamentos civis), que é também referência incontornável na tradição popular de Lisboa”, começa por referir a nota de imprensa enviada à redação pela EGEAC.

As incrições devem ser feitas através do “preenchimento do Formulário de Candidatura disponível nas Lojas Lisboa de Alcântara, Baixa, Entrecampos, Marvila e Saldanha”, indica o mesmo comunicado.

Os candidatos devem obedecer a um conjunto de regras, de acordo a EGEAC. Uma das destacadas na mesma nota é a “a apresentação de comprovativo de residência permanente no município de Lisboa de um dos elementos do casal.” Estima-se que, em 2023, os participantes atinjam o milhar de pessoas (contando entre noivos, padrinhos, convidados e organização).

Recorde-se que foi em 1858 que ocorreu a primeira edição dos Casamentos de Santo António, na Igreja de Santo António, em que foram unidos 26 casais. “Uma iniciativa patrocinada à época pelo Diário Popular que seria interrompida pela Revolução de 1974 e recuperada mais tarde, em 1997, pela Câmara Municipal de Lisboa – passando a incluir, além da cerimónia religiosa, os casamentos civis. Desde então, realizaram-se 384 casamentos (264 religiosos e 120 civis).”