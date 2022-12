Ceia de Natal aumentou três vezes mais depressa que os salários, indica estudo

Os aumentos do preço do peru em 18% e dos condimentos clássicos usados na ceia de Natal a dispararem para os 33% vão puxar o jantar de família mais emblemático do ano para custos mais pesados.

De acordo com o que noticia o jornal britânico Daily Mail citando contas do Congresso de Sindicatos (Trade Union Congress, no original), “o custo de fazer a ceia de Natal aumentou três vezes mais rápido do que os salários”. Se estes tivessem subido na mesma proporção dos aumentos do custo de vida e da alimentação, um trabalhador médio britânico deveria dispor de mais 76 libras semanais (88 euros), refere o mesmo jornal. Valores que se somam aos preços das energias, também eles a dispararem: a eletricidade subiu 66% e o do gás 129%.

“O Natal deve ser um momento de celebração. Todos devem poder desfrutar do peru e de todos os acompanhamentos enquanto relaxam com a família. Mas o aumento dos preços dos alimentos e da energia significa que muitas famílias terão dificuldades em pagar esta época festiva”, referiu a secretária-geral do TUC, Frances O’Grady, que pede um aumento urgente do salário mínimo em 15 libras (17,5 euros) por hora.

As contas da ceia de Natal em Portugal ainda não estão feitas, mas sabe-se que o preço de um cabaz médio de alimentos já escalou, em média, mais de 35 euros desde a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, a 24 de fevereiro. Só na semana passada, de 23 a 30 de novembro, de acordo com a monitorização da DECO Proteste, foi registado um aumento de quase 6,5 euros, colocando o custo de um cabaz alimentar médio num total de 219,22 euros para as famílias.